Facebook отримав багатомільйонний штраф від США: в чому причина

Міністерство юстиції Сполучених Штатів оштрафувало Facebook через порушення правил приймання на роботу іноземців. Розмір компенсації становить більше ніж 14 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Facebook погодилась виплатити штраф у межах домовленості з урядом США після звинувачення в тому, що компанія незаконно резервує прибуткові робочі місця для мігрантів.

Виявилося, що компанія сприяла отриманню "зелених карт" для іноземців замість того, щоб пропонувати вакансії фахівцям з США.

Відтепер Facebook доведеться виплатити уряду 4,75 млн доларів й додаткові 9,5 млн доларів в якості компенсації.