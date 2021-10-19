ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Facebook отримав багатомільйонний штраф від США: в чому причина

Новость на русском →
Вівторок 19 жовтня 2021 21:29
Facebook отримав багатомільйонний штраф від США: в чому причина Фото: Facebook отримав багатомільйонний штраф від США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство юстиції Сполучених Штатів оштрафувало Facebook через порушення правил приймання на роботу іноземців. Розмір компенсації становить більше ніж 14 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Facebook погодилась виплатити штраф у межах домовленості з урядом США після звинувачення в тому, що компанія незаконно резервує прибуткові робочі місця для мігрантів.

Виявилося, що компанія сприяла отриманню "зелених карт" для іноземців замість того, щоб пропонувати вакансії фахівцям з США.

Відтепер Facebook доведеться виплатити уряду 4,75 млн доларів й додаткові 9,5 млн доларів в якості компенсації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook
NEWS
Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі, використовуючи заборонене озброєння
Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі, використовуючи заборонене озброєння
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні