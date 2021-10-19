Facebook отримав багатомільйонний штраф від США: в чому причина
Фото: Facebook отримав багатомільйонний штраф від США (Getty Images)
Міністерство юстиції Сполучених Штатів оштрафувало Facebook через порушення правил приймання на роботу іноземців. Розмір компенсації становить більше ніж 14 млн доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Facebook погодилась виплатити штраф у межах домовленості з урядом США після звинувачення в тому, що компанія незаконно резервує прибуткові робочі місця для мігрантів.
Виявилося, що компанія сприяла отриманню "зелених карт" для іноземців замість того, щоб пропонувати вакансії фахівцям з США.
Відтепер Facebook доведеться виплатити уряду 4,75 млн доларів й додаткові 9,5 млн доларів в якості компенсації.