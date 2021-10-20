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Facebook получил еще один многомиллионный штраф. На этот раз от Британии

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Британия, Среда 20 октября 2021 15:42
Facebook получил еще один многомиллионный штраф. На этот раз от Британии Фото: Британия оштрафовала Facebook на 70 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Британский регулятор по вопросам конкуренции оштрафовал Facebook, который принадлежит Марку Цукербергу. Компанию обвинили в отказе сотрудничать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского регулятора СМА.

Размер штрафа составляет 69,6 млн долларов.

Согласно информации от регулятора, несмотря на несколько предупреждений, Facebook отказался реагировать на его запросы о предоставлении дополнительной информации касаемо проверки сделки по покупке Giphy (база данных анимированных GIF-файлов).

"Мы предупреждали Facebook, что отказ предоставить нам информацию является нарушением правил, но даже после проигрыша Facebook в двух независимых инстанциях компания продолжала уклоняться от выполнения своих юридических обязанностей", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в Британии одобрение регулятора не является обязательным, однако он имеет возможность вмешиваться, если решит, что из-за компании могут пострадать потребители.

Facebook, со своей стороны, не согласен с наказанием.

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