Facebook отримав ще один багатомільйонний штраф. Цього разу від Британії

Британський регулятор з питань конкуренції оштрафував Facebook, який належить Марку Цукербергу. Компанію звинуватили у відмові співпрацювати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу британського регулятора СМА.

Розмір штрафу становить 69,6 млн доларів.

Згідно з інформацією від регулятора, попри кілька попереджень, Facebook відмовився реагувати на його запити про надання додаткової інформації щодо перевірки угоди з купівлі Giphy (база даних анімованих GIF-файлів).

"Ми попереджали Facebook, що відмова надати нам інформацію є порушенням правил, але навіть після програшу Facebook у двох незалежних інстанціях компанія продовжувала ухилятися від виконання своїх юридичних обов'язків", - пише пресслужба.

Зазначається, що в Британії схвалення регулятора не є обов’язковим, однак він має можливість втручатися, якщо вирішить, що через компанію можуть постраждати споживачі.

Facebook, зі свого боку, не згодний з покаранням.