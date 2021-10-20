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Facebook отримав ще один багатомільйонний штраф. Цього разу від Британії

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Британія, Середа 20 жовтня 2021 15:42
Facebook отримав ще один багатомільйонний штраф. Цього разу від Британії Фото: Британія оштрафувала Facebook на 70 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Британський регулятор з питань конкуренції оштрафував Facebook, який належить Марку Цукербергу. Компанію звинуватили у відмові співпрацювати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу британського регулятора СМА.

Розмір штрафу становить 69,6 млн доларів.

Згідно з інформацією від регулятора, попри кілька попереджень, Facebook відмовився реагувати на його запити про надання додаткової інформації щодо перевірки угоди з купівлі Giphy (база даних анімованих GIF-файлів).

"Ми попереджали Facebook, що відмова надати нам інформацію є порушенням правил, але навіть після програшу Facebook у двох незалежних інстанціях компанія продовжувала ухилятися від виконання своїх юридичних обов'язків", - пише пресслужба.

Зазначається, що в Британії схвалення регулятора не є обов’язковим, однак він має можливість втручатися, якщо вирішить, що через компанію можуть постраждати споживачі.

Facebook, зі свого боку, не згодний з покаранням.

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