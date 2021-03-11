Facebook планирует запустить монетизацию коротких видео

Американская компания Facebook планирует разрешить пользователям соцсети зарабатывать на рекламе в коротких видеороликах. В "сторис" также можно будет размещать рекламу.

Согласно планам Facebook, в минутные видео можно будет вставлять рекламные объявления, общее время показа которых ну будет превышать 30 секунд. Если видео будет идти больше 3 минут, то общая продолжительность рекламы составит не более 45 секунд. В компании уверяют, что реклама не будет мешать просмотру контента.

"Сейчас мы сосредоточены на внедрении системы монетизации в коротких видеороликах, к тестированию которой мы приступим в ближайшие недели. Мы также дадим возможность размещать рекламу в сторис", - заявили в компании.

В то же время требования к пользователям социальной сети останутся неизменными. Пользователи обязаны публиковать видео с зарегистрированной страницы, а не из личного профиля, а также быть старше 18 лет.