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Facebook планирует запустить монетизацию коротких видео

Новина українською → США, Четверг 11 марта 2021 19:05
Facebook планирует запустить монетизацию коротких видео Фото: Facebook (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания Facebook планирует разрешить пользователям соцсети зарабатывать на рекламе в коротких видеороликах. В "сторис" также можно будет размещать рекламу.

Об этом говорится в заявлении на сайте Facebook.

Согласно планам Facebook, в минутные видео можно будет вставлять рекламные объявления, общее время показа которых ну будет превышать 30 секунд. Если видео будет идти больше 3 минут, то общая продолжительность рекламы составит не более 45 секунд. В компании уверяют, что реклама не будет мешать просмотру контента.

"Сейчас мы сосредоточены на внедрении системы монетизации в коротких видеороликах, к тестированию которой мы приступим в ближайшие недели. Мы также дадим возможность размещать рекламу в сторис", - заявили в компании.

В то же время требования к пользователям социальной сети останутся неизменными. Пользователи обязаны публиковать видео с зарегистрированной страницы, а не из личного профиля, а также быть старше 18 лет.

Напомним, в феврале компания Facebook объявила об эксперименте для уменьшение количества политического контента в ленте новостей. Политический контент в тестовом режиме сократят на территории Канады, Бразилии, Индонезии и США.

Кроме того, компания Facebook расширила перечень фейков о коронавирусе, которые нельзя распространять в соцсети. Публикации с таким контентом будут удаляться.

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