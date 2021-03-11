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Facebook планує запустити монетизацію коротких відео

Новость на русском → США, Четвер 11 березня 2021 19:05
Facebook планує запустити монетизацію коротких відео Фото: Facebook (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія Facebook планує дозволити користувачам соцмережі заробляти на рекламі в коротких відеороликах. У "сторіз" також можна буде розміщувати рекламу.

Про це йдеться у заяві на сайті Facebook.

Згідно з планами Facebook, у хвилинні відео можна буде вставляти рекламні оголошення, загальний час показу яких ну буде перевищувати 30 секунд. Якщо відео буде йти понад 3 хвилини, то загальна тривалість реклами становитиме не більше 45 секунд. У компанії запевняють, що реклама не буде заважати перегляду контенту.

"Зараз ми зосереджені на впровадженні системи монетизації в коротких відеороликах, до тестування якої ми приступимо в найближчі тижні. Ми також дамо можливість розміщувати рекламу в сторіз", - заявили в компанії.

Водночас вимоги до користувачів соціальної мережі залишаться незмінними. Користувачі зобов'язані публікувати відео з зареєстрованої сторінки, а не з особистого профілю, а також бути старшими 18 років.

Нагадаємо, у лютому компанія Facebook оголосила про експеримент для зменшення кількості політичного контенту в стрічці новин. Політичний контент у тестовому режимі скоротять на території Канади, Бразилії, Індонезії та США.

Крім того, компанія Facebook розширила перелік фейків про коронавірус, які не можна поширювати у соцмережі. Публікації з таким контентом будуть видалятися.

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