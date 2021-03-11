Facebook планує запустити монетизацію коротких відео

Американська компанія Facebook планує дозволити користувачам соцмережі заробляти на рекламі в коротких відеороликах. У "сторіз" також можна буде розміщувати рекламу.

Про це йдеться у заяві на сайті Facebook .

Згідно з планами Facebook, у хвилинні відео можна буде вставляти рекламні оголошення, загальний час показу яких ну буде перевищувати 30 секунд. Якщо відео буде йти понад 3 хвилини, то загальна тривалість реклами становитиме не більше 45 секунд. У компанії запевняють, що реклама не буде заважати перегляду контенту.

"Зараз ми зосереджені на впровадженні системи монетизації в коротких відеороликах, до тестування якої ми приступимо в найближчі тижні. Ми також дамо можливість розміщувати рекламу в сторіз", - заявили в компанії.

Водночас вимоги до користувачів соціальної мережі залишаться незмінними. Користувачі зобов'язані публікувати відео з зареєстрованої сторінки, а не з особистого профілю, а також бути старшими 18 років.