Facebook планирует платить пользователям за просмотр рекламы, - WSJ

Руководство социальной сети Facebook изучает возможность вознаграждения пользователей за просмотр рекламы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что выплаты могут производиться в криптовалюте соцсети, разработку которой интернет-гигант обсуждает с Visa и Mastercard.

Указано также, что разработку проекта, связанного с внедрением собственной криптовалюты, Facebook ведет более года. Он носит название Project Libra. Так, по данным Bloomberg, платежное средство Facebook должно представлять собой стейблкоин - особый тип криптовалюты, курс которой привязан к курсу обычной валюты. Это позволяет минимизировать волатильность цифрового актива.

Так, планируется, что криптовалютой Facebook будет вознаграждать пользователей за активность. Получать деньги пользователи могут за просмотр рекламы, взаимодействие с контентом или совершение покупок через Facebook. В этом плане начисление криптовалюты будет аналогично накоплению баллов лояльности на электронных торговых площадках.

Напомним, в конце марта сообщалось, что компания Facebook будет блокировать рекламу контента, в котором содержится информация с дискриминацией людей по различным признакам. Издание The Guardian указывало, что пользователи раскритиковали соцсеть за таргетинг рекламы, в которой содержится дискриминация по признаку расы, возраста и пола.

Как писало РБК-Украина, в Facebook создадут штаб для противодействия распространению ложных новостей перед парламентскими выборами в Украине.