Facebook откроет инженерный центр в Лондоне

Компания Facebook открывает в Лондоне инженерный центр, который будет создавать технические инструменты, направленные на защиту своего сайта от вредоносного контента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Руководство социальной сети объявило, что правительства разных стран оказывают все большее давление на крупные технологические компании, чтобы они лучше контролировали свои платформы.

В заявлении компании говорится, что к концу 2019 года в новом центре будут созданы более 500 новых рабочих мест, в том числе сто, связанные с разработками в области искусственного интеллекта.

"Значительная часть" новых сотрудников будет работать в отделе по обеспечению "сплоченности" коллектива, который будет заниматься решением ряда проблем, в том числе личной безопасности, спама и домогательств. Одной из обязанностей нового отдела будет создание передового программного обеспечения и систем искусственного интеллекта для обнаружения и устранения вредоносного контента и фальшивых учетных записей.

Напомним, Facebook готовит к запуску собственную систему платежей и криптовалюту в первом квартале 2020 года.