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Facebook найняв піарником екс-заступника британського прем'єра

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 17:22
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Марк Цукерберг кілька місяців вмовляв Клегга перейти в Facebook

Компанія Facebook планує найняти головою департаменту, що відповідає за комунікації та внутрішню політику британського політика Ніка Клегга. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Financial Times.

За даними видання, Клегг переїде в Кремнієву долину вже в січні. Клегг - колишній лідер британських ліберал-демократів, в 2010-2015 роках був заступником прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона. У Клегга також є досвід роботи в структурах ЄС: він був членом Європарламенту з 1999 по 2004 рік і входив до складу британської комісії, яка вела переговори з ЄС з питань торгівлі.

Як зазначає FT, Марк Цукерберг кілька місяців вмовляв Клегга перейти в Facebook. Британський політик погодився, коли йому пообіцяли, що він буде відповідати за глобальну стратегію технологічної компанії.

Прихід колишнього заступника міністра Великобританії в технологічну компанію буде несподіваним як для британського політичного істеблішменту, так і для ІТ-індустрії, пише газета. Ймовірно, Facebook розраховує використовувати досвід Клегга у Брюсселі, так як може зіткнутися з потенційними обмеженнями у своїй роботі з боку європейських регуляторів, відзначає FT.

Нагадаємо, коаліція груп по захисту прав дітей звинуватила компанію Facebook в незаконному зборі даних про дітей з допомогою мобільного додатку Messenger Kids.

Зазначимо, Facebook загрожує понад 1,5 млрд доларів штрафу за злом акаунтів. Facebook може заплатити за злом акаунтів до 4% свого доходу.

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