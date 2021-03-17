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Facebook починає видаляти рекомендації політичних груп "для зменшення напруги"

Новость на русском → Світ, Середа 17 березня 2021 19:03
Facebook починає видаляти рекомендації політичних груп "для зменшення напруги" Фото: додаток Facebook в телефоні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Компанія Facebook заявила 17 березня, що починає вилучати рекомендації для користувачів по всьому світу щодо політичних та соціальних груп у соцмережі. Такі дії покликані "зменшити напругу" на сайті.

Про це повідомляє Reuters.

Також компанія повідомила у своєму дописі про зміни, спрямовані на зменшення охоплення груп, які порушують правила веб-сайту. Людей також будуть попереджати в разі долучення до спільнот, які раніше порушували правила соцмережі.

Експерти та громадські організації вже давно попереджають, що групи Facebook часто використовуються для поширення дезінформації та організації екстремістської діяльності.

У вівторок віце-президент з питань інжинірингу Facebook Том Елісон заявив в інтерв'ю, що Facebook активно вкладається в розвиток груп.

За його словами, зміни до рекомендацій політичних та громадських груп відбулися через те, що користувачі хочуть бачити менше політичного контенту.

"Вони хочуть, щоб ми трохи знизили температуру", - приводить агентство слова Елісон.

Зазначається, що новоствореним групам на будь-яку тему потрібно буде почекати 21 день, перш ніж отримати право на рекомендації. Цей час потрібен Facebook для можливості зрозуміти, як функціонуватиме група.

У Facebook при цьому поки відмовилася уточнити, які критерії визначатимуть порушення правил.

Нагадаємо, компанія Facebook найближчими місяцями запустить нову видавничу платформу в США, яка дозволить незалежним письменникам та журналістам охопити нову аудиторію та монетизувати свою роботу за допомогою електронних бюлетенів та окремих веб-сайтів.

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