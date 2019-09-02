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Facebook может отказаться от лайков

Новости » Телеком & IT    02.09.2019 - 21:01
Facebook может отказаться от лайков
Иллюстративное фото (pixabay)

После нескольких месяцев тестов в Instagram, Facebook также планирует скрыть лайки под публикациями

Компания Facebook изучает возможность скрывать количество лайков под публикациями пользователей в социальной сети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Сообщается, что специалист по обратной разработке Джейн Манчун Вонг заметила эту функцию в коде приложения для Android. Представители Facebook подтвердили, что компания думает о широком тестировании, однако оно пока не началось.

Информацию о точном количестве лайков поста в соцсети разработчики планируют оставить только для его автора. С апреля 2019 года компания уже тестирует подобную функцию в Instagram на территории семи стран, в том числе Канады и Бразилии. Результаты эксперимента пока не раскрывают.

Новая функция способна повлиять на активность пользователей, которые смогут больше делиться чем-то и меньше удалять свои записи, не опасаясь, что те набирают слишком мало лайков.

Напомним, компания Instagram, которая входит в состав Facebook, разрабатывает мессенджер Treads. В мессенджере будет возможность делиться контентом с "близкими друзьями" в Instagram. Кроме сообщений, фото и видео, у пользователей появится возможность делиться своим местоположением, скоростью передвижения и уровнем заряда батареи. Пока приложение не показывает локацию в реальном времени, однако есть статус "в пути".

Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 сентября Google выпустит обновление для операционной системы Android 10. Обновление получат смартфоны Pixel. Для остальных моделей смартфонов обновление выйдет позже.

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