Facebook инвестирует 300 млн долларов в журналистские программы

Фото: Кэмпбелл Браун (facebook.com CampbellBrown)

Facebook профинансирует журналистские организации Пулитцеровский центр и Report for America

Социальная сеть Facebook хочет инвестировать 300 млн долларов в локальные журналистские программы, а именно в местные новостные проекты, партнерства и контент". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Сообщается, что Facebook профинансирует журналистские организации Пулитцеровский центр и Report for America, а также местные новостные издания.

"Мы не хотим, чтобы издатели зависели от нас, мы хотим поддержать их", - заявил вице-президент Facebook по вопросам информационного партнерства Кэмпбелл Браун.

По словам Брауна, медиа-индустрия переживает новый этап развития, и "никто из нас не знает, как будет выглядеть будущее журналистики", но Facebook своими инвестициями хочет присоединиться к "поиску решения".

Напомним, правительство Австралии намерено создать новый регулирующий орган, который изучит рынок новостей в интернете и онлайн-рекламы, в частности - в Facebook и Google.

Отмечалось, что в Канберре обеспокоены доминирующей ролью американских компаний Facebook и Google. Именно регулирующий орган должен проверить эти платформы, чтобы убедиться, что с рекламодателями здесь ведут себя справедливо, а общий доступ к новостям возможен без затруднений.