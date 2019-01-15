Facebook інвестує 300 млн доларів у журналістські програми

Фото: Кемпбелл Браун (facebook.com CampbellBrown)

Facebook профінансує журналістські організації Пулітцерівський центр і Report for America

Соціальна мережа Facebook хоче інвестувати 300 млн доларів у локальні журналістські програми, а саме у місцеві "новинні проекти, партнерства і контент". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Повідомляється, що Facebook профінансує журналістські організації Пулітцерівський центр і Report for America, а також місцеві новинні видання.

"Ми не хочемо, щоб видавці залежали від нас, ми хочемо підтримати їх", - заявив віце-президент Facebook з інформаційного партнерства Кемпбелл Браун.

За словами Брауна, медіа-індустрія переживає новий етап розвитку, і "ніхто з нас не знає, як буде виглядати майбутнє журналістики", але Facebook своїми інвестиціями хоче приєднатися до "пошуку рішення".

Нагадаємо, уряд Австралії має намір створити новий регулюючий орган, який вивчить ринок новин в інтернеті і онлайн-реклами, зокрема - в Facebook і Google.

Наголошувалось, що в Канберрі стурбовані домінуючою роллю американських компаній Facebook і Google. Саме регулюючий орган повинен перевірити ці платформи, щоб переконатися, що з рекламодавцями тут поводяться справедливо, а загальний доступ до новин можливий без труднощів.