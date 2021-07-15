Facebook и Instagram выделят более 1 млрд долларов для создателей контента

Американская компания Facebook Inc инвестирует более 1 млрд долларов для создателей контента в социальных сетях Facebook и Instagram. Решение принято на фоне того, что приложение конкурирующей соцсети TikTok достигло отметки в 3 млрд загрузок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что Facebook и Instagram запустят бонусные программы для выплаты вознаграждений авторам контента, которые достигли определенных результатов.

На данный момент бонусы Facebook предоставляются только по приглашениям. Создатели видео-контента и онлайн-геймеры будут получать ежемесячный бонус, если они достигнут показателей, таких как трансляция на протяжении определенного количества часов. За это будут выплачивать звезды - так называемые цифровые чаевые.

Бонусные программы Instagram будут включать стимулы для использования Reels - это функция, аналогичная TikTok, которая демонстрирует короткие видео. В компании отмечают, что авторы контента будут зарабатывать деньги в зависимости от того, как работают их видеоролики Reels.