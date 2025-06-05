Facebook, Instagram та Yandex запідозрили в шпигунстві за користувачами Android: деталі

Google стверджує, що Meta та пошукова система Yandex використовували можливості Android, "що відверто порушує наші принципи безпеки та конфіденційності".

За словами експертів, компанія Meta та пошукова система Yandex "таємно відстежувала" користувачів Android у фоновому режимі їхніх пристроїв.

Науковці з Університету Радбауда в Нідерландах та IMDEA Networks заявили, що виявили, що Meta та Yandex відстежують активність користувачів Android у браузерах без їхньої згоди, а потім використовують ці дані у своїх додатках.

Доцент Університету Радбауд Гюнеш Акар сказав, що "прихований" збір даних було помічено в січні.

Він виявив, що додатки Meta, включаючи Facebook та Instagram, а також додатки Yandex, такі як Yandex Maps, працювали у фоновому режимі на пристроях Android та завантажували скрипт, який локально надсилав дані назад до додатків на телефонах користувачів.

За словами експерта, ці скрипти обходили заходи безпеки Android і означали, що Meta та Yandex могли відстежувати дії користувачів у веббраузерах без їхньої згоди чи навіть відома.

"Вони поєднують ці два світи, які ми вважаємо окремими: перегляд веб-сторінок та використання мобільних додатків... Це дуже шокує", - сказав доктор Акар.

За словами науковців, додатки могли відстежувати дані браузера користувачів у всіх основних браузерах Android, навіть якщо користувач перебував у режимі інкогніто.

"Це справді викликає занепокоєння, оскільки нівелює будь-який контроль конфіденційності, який є в сучасних браузерах, а також на сучасних мобільних платформах, таких як Android", - сказав доцент IMDEA Networks Нарсео Валліна-Родрігес.

Компанія Google, яка володіє операційною системою Android, підтвердила Sky News таємну діяльність.

Що говорять Meta та Yandex

Meta повідомила, що вивчає це питання.

"Ми ведемо переговори з Google щодо вирішення потенційного непорозуміння щодо застосування їхньої політики", - сказав речник Meta.

Ба більше, дізнавшись про ці проблеми, в компанії нібито навіть вирішили призупинити цю функцію, поки працюють з Google над розв'язанням проблеми.

Водночас Yandex заявив, що "суворо дотримується стандартів захисту даних".

"Ця функція не збирає жодної конфіденційної інформації та призначена виключно для покращення персоналізації в наших додатках", - відповіли в компанії.