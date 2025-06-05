Facebook, Instagram и Yandex заподозрили в шпионаже за пользователями Android: детали

Google утверждает, что Meta и поисковая система Yandex использовали возможности Android, "что откровенно нарушает наши принципы безопасности и конфиденциальности".

По словам экспертов, компания Meta и поисковая система Yandex "тайно отслеживала" пользователей Android в фоновом режиме их устройств.

Ученые из Университета Радбауда в Нидерландах и IMDEA Networks заявили, что обнаружили, что Meta и Yandex отслеживают активность пользователей Android в браузерах без их согласия, а затем используют эти данные в своих приложениях.

Доцент Университета Радбауд Гюнеш Акар сказал, что "скрытый" сбор данных был замечен в январе.

Он обнаружил, что приложения Meta, включая Facebook и Instagram, а также приложения Yandex, такие, как Yandex Maps, работали в фоновом режиме на устройствах Android и загружали скрипт, который локально отправлял данные обратно в приложения на телефонах пользователей.

По словам эксперта, эти скрипты обходили меры безопасности Android и означали, что Meta и Yandex могли отслеживать действия пользователей в веб-браузерах без их согласия или даже ведома.

"Они объединяют эти два мира, которые мы считаем отдельными: просмотр веб-страниц и использование мобильных приложений... Это очень шокирует", - сказал доктор Акар.

По словам ученых, приложения могли отслеживать данные браузера пользователей во всех основных браузерах Android, даже если пользователь находился в режиме инкогнито.

"Это действительно вызывает беспокойство, поскольку нивелирует любой контроль конфиденциальности, который есть в современных браузерах, а также на современных мобильных платформах, таких как Android", - сказал доцент IMDEA Networks Нарсео Валлина-Родригес.

Компания Google, которая владеет операционной системой Android, подтвердила Sky News тайную деятельность.

Что говорят Meta и Yandex

Meta сообщила, что изучает этот вопрос.

"Мы ведем переговоры с Google по решению потенциального недоразумения по применению их политики", - сказал представитель Meta.

Более того, узнав об этих проблемах, в компании якобы даже решили приостановить эту функцию, пока работают с Google над решением проблемы.

В то же время Yandex заявил, что "строго придерживается стандартов защиты данных".

"Эта функция не собирает никакой конфиденциальной информации и предназначена исключительно для улучшения персонализации в наших приложениях", - ответили в компании.