Facebook та Instagram збирають дані про неповнолітніх користувачів, - The Guardian

Facebook та Instagram збирають дані про користувачів, які молодше 18 років за допомогою спеціального програмного забезпечення. Воно, нібито, відстежує активність під час перегляду вебсторінок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

У ході дослідження, три компанії створили підроблені акаунти: 13-річного й двох 16-річних підлітків. Виявилося, що програмне забезпечення Meta зберігає дані з інших вкладок браузера й сторінок, які відкривають діти. Наприклад, які кнопки натискає користувач, які терміни він шукає та які товари купує.

У відкритому листі Марку Цукербергу, правозахисні організації закликали його відмовитися від збору даних, оскільки це не допомагає вберегти дітей від "рекламного переслідування".