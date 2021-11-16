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Facebook та Instagram збирають дані про неповнолітніх користувачів, - The Guardian

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Вівторок 16 листопада 2021 15:49
Facebook та Instagram збирають дані про неповнолітніх користувачів, - The Guardian Фото: Facebook та Instagram збирають дані про неповнолітніх користувачів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Facebook та Instagram збирають дані про користувачів, які молодше 18 років за допомогою спеціального програмного забезпечення. Воно, нібито, відстежує активність під час перегляду вебсторінок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У ході дослідження, три компанії створили підроблені акаунти: 13-річного й двох 16-річних підлітків. Виявилося, що програмне забезпечення Meta зберігає дані з інших вкладок браузера й сторінок, які відкривають діти. Наприклад, які кнопки натискає користувач, які терміни він шукає та які товари купує.

У відкритому листі Марку Цукербергу, правозахисні організації закликали його відмовитися від збору даних, оскільки це не допомагає вберегти дітей від "рекламного переслідування".

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