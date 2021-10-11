В Facebook и Instagram очередной сбой: больше всего жалоб поступает из США и Германии

В работе соцсетей Facebook и Instagram 11 октября произошел очередной сбой. Больше всего жалоб поступает от пользователей из США и Германии, в Украине сбои не зарегистрированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector .

Согласно данным интерактивной карты Downdetector, частичные сбои в работе Facebook и Instagram наблюдаются на территории США. Проблемы также зафиксированы на территории Великобритании, Канады, Швеции, Польши и Финляндии.

В Украине сбои в работе Facebook и Instagram не зарегистрированы.

Фото: в работе Facebook и Instagram снова произошел сбой (Downdetector)