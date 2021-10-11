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У Facebook і Instagram черговий збій: найбільше скарг надходить із США та Німеччини

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Вашингтон, Понеділок 11 жовтня 2021 23:11
У Facebook і Instagram черговий збій: найбільше скарг надходить із США та Німеччини Фото: у роботі Facebook і Instagram стався черговий збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У роботі соцмереж Facebook і Instagram 11 жовтня стався черговий збій. Найбільше скарг надходить від користувачів із США та Німеччини, в Україні збої не зареєстровані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Згідно з даними інтерактивної карти Downdetector, часткові збої в роботі Facebook і Instagram спостерігаються на території США. Проблеми також зафіксовані на території Великобританії, Канади, Швеції, Польщі та Фінляндії.

В Україні збої в роботі Facebook і Instagram не зареєстровані.

Фото: у роботі Facebook і Instagram знову стався збій (Downdetector)

Нагадаємо, в роботі Facebook і Instagram стався глобальний збій 8 жовтня. Найбільше проблем виникло у користувачів мобільного додатку.

Раніше повідомлялося, що Facebook і Whatsapp також перестали працювати.

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