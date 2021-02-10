UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Facebook хочет уменьшить политический контент в ленте новостей: проведут тест

Автор: Дмитрий Левицкий

Компания Facebook решила уменьшить количество политического контента в соцсети. В Компании объяснили это жалобами со стороны пользователей соцсети Facebook.

Об этом говорится в заявлении Facebook.

Популярные новости
Apple анонсировал еще одну презентацию 02 ноября 2020
Германия отключила крупнейший магазин в даркнете. Серверы находились в Украине 12 января 2021
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами 09 ноября 2020
В работе Telegram произошел сбой 25 сентября 2020
В Украине могут ввести рынок виртуальных активов 29 октября 2020
Кибератака на Нацполицию: специалисты выяснили, как взломали сайт 25 сентября 2020
Apple представила iPhone 12: особенности новинки 13 октября 2020
Рада приняла закон о регулировании стоимости интернета 16 декабря 2020
Пять крупнейших IТ-гигантов показали стремительный рост на фоне пандемии, - WSJ 07 февраля 2021
Google назвала причину сегодняшнего сбоя 14 декабря 2020

О необходимости сокращения политического контента в Facebook недавно заявил основатель соцсети Марк Цукерберг. Во время последнего финансового отчета он сказал, что компания все чаще слышит от пользователей, что они не хотят, чтобы политический контент занимал всю ленту новостей.

"В течение следующих месяцев мы будем работать над тем, чтобы лучше понять различные предпочтения людей и протестируем несколько подходов", - заявили в компании.

Изначально компания Facebook проведет тест, в рамках которого политический контент будет сокращен для части жителей Канады, Бразилии и Индонезии и США. Затем компания проведет опрос пользователей относительно эффективности таких подходов.

В то же время в Facebook обещают не уменьшать количество контента о коронавирусе от авторитетных организаций здравоохранения, таких как ВОЗ и CDC.

Напомним, недавно Facebook расширила перечень фейков о коронавирусе, которые нельзя распространять в соцсети. Публикации с фейками о COVID-19 будут удаляться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Facebookполитика
Читайте также
WhatsApp отложил передачу Facebook персональных данных пользователей
Facebook начал блокировать создание мероприятий из-за инаугурации Байдена
Прогноз погоды