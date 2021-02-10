Facebook хочет уменьшить политический контент в ленте новостей: проведут тест

О необходимости сокращения политического контента в Facebook недавно заявил основатель соцсети Марк Цукерберг. Во время последнего финансового отчета он сказал, что компания все чаще слышит от пользователей, что они не хотят, чтобы политический контент занимал всю ленту новостей.

"В течение следующих месяцев мы будем работать над тем, чтобы лучше понять различные предпочтения людей и протестируем несколько подходов", - заявили в компании.

Изначально компания Facebook проведет тест, в рамках которого политический контент будет сокращен для части жителей Канады, Бразилии и Индонезии и США. Затем компания проведет опрос пользователей относительно эффективности таких подходов.

В то же время в Facebook обещают не уменьшать количество контента о коронавирусе от авторитетных организаций здравоохранения, таких как ВОЗ и CDC.