Facebook хоче зменшити політичний контент у стрічці новин: проведуть тест

Про необхідність скорочення політичного контенту в Facebook нещодавно заявив засновник соцмережі Марк Цукерберг. Під час останнього фінансового звіту він сказав, що компанія все частіше чує від користувачів, що вони не хочуть, щоб політичний контент займав всю стрічку новин.

"Протягом наступних місяців ми будемо працювати над тим, щоб краще зрозуміти різні переваги людей і протестуємо кілька підходів", - заявили в компанії.

Спочатку компанія Facebook проведе тест, в рамках якого політичний зміст буде скорочено для частини жителів Канади, Бразилії та Індонезії та США. Потім компанія проведе опитування користувачів щодо ефективності таких підходів.

Водночас у Facebook обіцяють не зменшувати кількість контенту про коронавірус від авторитетних організацій охорони здоров'я, таких як ВООЗ та CDC.