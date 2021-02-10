RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Facebook хоче зменшити політичний контент у стрічці новин: проведуть тест

Автор: Дмитро Левицький

Компанія Facebook вирішила зменшити кількість політичного контенту в соцмережі. У Компанії пояснили це скаргами з боку користувачів соцмережі Facebook.

Про це йдеться у заяві Facebook.

Популярні новини
Рада схвалила закон про регулювання вартості інтернету 16 грудня 2020
Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами 09 листопада 2020
Німеччина відключила найбільший магазин у даркнеті. Сервери перебували в Україні 12 січня 2021
В Україні можуть запровадити ринок віртуальних активів 29 жовтня 2020
Apple анонсував ще одну презентацію 02 листопада 2020
Google назвала причину сьогоднішнього збою 14 грудня 2020
Apple представила iPhone 12: особливості новинки 13 жовтня 2020
В роботі Telegram стався збій 25 вересня 2020
П'ять найбільших IТ-гігантів показали стрімке зростання на тлі пандемії, - WSJ 07 лютого 2021
Кібератака на Нацполіцію: фахівці з'ясували, як зламали сайт 25 вересня 2020

Про необхідність скорочення політичного контенту в Facebook нещодавно заявив засновник соцмережі Марк Цукерберг. Під час останнього фінансового звіту він сказав, що компанія все частіше чує від користувачів, що вони не хочуть, щоб політичний контент займав всю стрічку новин.

"Протягом наступних місяців ми будемо працювати над тим, щоб краще зрозуміти різні переваги людей і протестуємо кілька підходів", - заявили в компанії.

Спочатку компанія Facebook проведе тест, в рамках якого політичний зміст буде скорочено для частини жителів Канади, Бразилії та Індонезії та США. Потім компанія проведе опитування користувачів щодо ефективності таких підходів.

Водночас у Facebook обіцяють не зменшувати кількість контенту про коронавірус від авторитетних організацій охорони здоров'я, таких як ВООЗ та CDC.

Нагадаємо, нещодавно Facebook розширила перелік фейків про коронавірус, які не можна поширювати у соцмережі. Дописи з фейками про COVID-19 будуть видалятися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Facebookполитика
Читайте також
WhatsApp відклав передачу Facebook персональних даних користувачів
Facebook почав блокувати створення заходів через інавгурацію Байдена
Прогноз погоди