Facebook грозит штраф в 5 млрд долларов из-за нарушений конфиденциальности

В Facebook заявили, что компания может быть оштрафована на сумму до 5 миллиардов долларов в результате расследования, проведенного Федеральной торговой комиссией (Federal Trade Commission - FTC). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В частности, комиссия расследует предмет возможных нарушений конфиденциальности в Facebook. Однако, пока не были объявлены какие-либо выводы.

Известно, что компания откладывала 3 миллиарда долларов на случай возможного штрафа. Это Facebook обнародовал в своем ежеквартальном отчете о доходах. По этой причине единовременное начисление значительно сократило чистую прибыль Facebook в первом квартале, хотя за этот период доход вырос на 25%.

Так, в среду, 24 апреля, социальная сеть заявила, что ее чистый доход в январе-марте составил 2,43 млрд долларов, или 85 центов на акцию. Это на 51% меньше по сравнению с 4,99 млрд долларов США, или 1,69 долларов США на акцию, годом ранее.

Выручка выросла на 26% до 15,08 млрд долларов. Годом ранее, без учета платы, Facebook заработал 1,89 долларов за акцию.

Ежемесячная база пользователей Facebook выросла на 8% до 2,38 млрд. Число ежедневных пользователей выросло на 8% до 1,56 млрд.

FTC изучает вопрос о том, нарушил ли Facebook собственное соглашение от 2011 года, обещающее защитить конфиденциальность пользователей.

За последние пару лет Facebook несколько раз терял конфиденциальность. FTC рассматривает участие Facebook в скандале с майнинговой фирмой Cambridge Analytica с марта прошлого года. Эта компания получила доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook без их согласия.

Напомним, власти Новой Зеландии после терактов в Крайстчерче заявили, что будут работать вместе с Францией над тем, чтобы социальные сети не использовались для пропаганды терроризма и насильственного экстремизма