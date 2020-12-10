Facebook через суд могут заставить продать Instagram и WhatsApp

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Facebook Inc может быть вынуждена продать свои ценные активы WhatsApp и Instagram после того, как Федеральная торговая комиссия США и почти каждый штат США подали иски против компании. Facebook обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства.

Об этом пишет Reuters.

Facebook обвиняется в скупке конкурентов, уделяя особое внимание предыдущим приобретениям приложения для обмена фотографиями Instagram за 1 миллиард долларов в 2012 году и приложения для обмена сообщениями WhatsApp за 19 миллиардов долларов в 2014 году.

"В течение почти десяти лет Facebook использовал свое господство и монопольную власть, чтобы сокрушить более мелких соперников, подавить конкуренцию, и все это за счет обычных пользователей", - сказала генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс от имени коалиции 46 штатов.

Штаты Колумбия и Алабама, Джорджия, Южная Каролина и Южная Дакота в иске не участвовали.

Ранее Facebook объединила чаты Messenger и социальной сети Instagram.

РБК-Украина писало, что основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что приложениями компании пользуется 3 миллиарда интернет-пользователей.