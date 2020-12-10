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Facebook через суд можуть змусити продати Instagram і WhatsApp

Четвер 10 грудня 2020 01:13
Facebook через суд можуть змусити продати Instagram і WhatsApp
Фото: соцмережі (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

Facebook Inc може бути вимушена продати свої цінні активи WhatsApp і Instagram після того, як Федеральна торговельна комісія США і майже кожен штат США подали позови проти компанії. Facebook звинувачують в порушенні антимонопольного законодавства.

Про це пише Reuters.

Facebook звинувачується у скуповуванні конкурентів, приділяючи особливу увагу попереднім придбанням додатка для обміну фотографіями Instagram за 1 мільярд доларів в 2012 році і додатка для обміну повідомленнями WhatsApp за 19 мільярдів доларів у 2014 році.

"Протягом майже десяти років Facebook використовував своє панування і монопольну владу, щоб знищити більш дрібних суперників, придушити конкуренцію, і все це за рахунок звичайних користувачів", - сказала генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс від імені коаліції 46 штатів.

Штати Колумбія і Алабама, Джорджія, Південна Кароліна і Південна Дакота в позові не брали участь.

Раніше Facebook об'єднала чати Messenger і соціальній мережі Instagram.

РБК-Україна писало, що засновник Facebook Марк Цукерберг повідомив, що додатками компанії користується 3 мільярда інтернет-користувачів.

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