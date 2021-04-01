Facebook обещает удалять контент с голосом Трампа

Лара Трамп, которая является комментатором телеканала Fox News, показала сообщение от администраторов Facebook, в котором ее предупредили об удалении тизера будущего интервью с ее тестем на Fox News.

В сообщении Facebook объясняется, что видео было удалено "согласно блокировке относительно аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram".

В соцсети добавили, что "любой дальнейший контент с голосом Дональда Трампа будет удален, и это приведет к дополнительным ограничениям на аккаунты".

Дональду Трампу запретили пользоваться Facebook с начала января, после штурма Капитолия его сторонниками. Тогда главный исполнительный директор соцсети Марк Цукерберг заявил, что "риск позволить президенту продолжать пользоваться нашим сервисом в этот период просто слишком большой".

Вопрос о том, позволить ли Трампу вернуться на платформу, обсуждается Надзорным советом Facebook. Аккаунты экс-президента США заблокировали также в Twitter и Instagram, которые принадлежат Facebook. При этом Twitter заявил, что бывшему президенту никогда не позволят вернуться.