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Facebook обещает удалять контент с голосом Трампа

Автор: Андрей Василюк

Facebook 31 марта удалил со своей платформы тизер интервью с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Соцсеть объясняет такой шаг блокированием аккаунтов Трампа и обещает в дальнейшем удалять контент с голосом политика.

Об этом сообщила невестка экс-президента США Лара Трамп, передает The Guardian.

Лара Трамп, которая является комментатором телеканала Fox News, показала сообщение от администраторов Facebook, в котором ее предупредили об удалении тизера будущего интервью с ее тестем на Fox News.

В сообщении Facebook объясняется, что видео было удалено "согласно блокировке относительно аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram".

В соцсети добавили, что "любой дальнейший контент с голосом Дональда Трампа будет удален, и это приведет к дополнительным ограничениям на аккаунты".

Дональду Трампу запретили пользоваться Facebook с начала января, после штурма Капитолия его сторонниками. Тогда главный исполнительный директор соцсети Марк Цукерберг заявил, что "риск позволить президенту продолжать пользоваться нашим сервисом в этот период просто слишком большой".

Вопрос о том, позволить ли Трампу вернуться на платформу, обсуждается Надзорным советом Facebook. Аккаунты экс-президента США заблокировали также в Twitter и Instagram, которые принадлежат Facebook. При этом Twitter заявил, что бывшему президенту никогда не позволят вернуться.

Напомним, после штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа, его аккаунты в социальных сетях были заблокированы на неопределенный срок.

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