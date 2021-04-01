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Facebook обіцяє видаляти контент із голосом Трампа

Автор: Андрій Василюк

Facebook 31 березня видалив із своєї платформи тизер інтерв’ю з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Соцмережа пояснює такий крок блокуванням акаунтів Трампа й обіцяє надалі видаляти контент із голосом політика.

Про це повідомила невістка екс-президента США Лара Трамп , передає The Guardian.

Лара Трамп, яка є коментатором Fox News, показала повідомлення від адміністраторів Facebook, в якому її попередили про видалення тизера майбутнього інтерв'ю з її тестем на Fox News.

У повідомленні Facebook пояснюється, що відео було видалено "відповідно до блокування щодо акаунтів Дональда Трампа у Facebook та Instagram".

У соцмережі додали, що "будь-який подальший контент із голосом Дональда Трампа буде видалений, і це призведе до додаткових обмежень на акаунти".

Дональду Трампу заборонили користуватися Facebook з початку січня, після штурму Капітолію його прихильниками. Тоді головний виконавчий директор соцмережі Марк Цукерберг заявив, що "ризик дозволити президенту продовжувати користуватися нашим сервісом в цей період просто занадто великий".

Питання про те, чи дозволити Трампу повернутися на платформу, обговорюється Наглядовою радою Facebook. Акаунти екс-президента США заблокували також в Twitter і Instagram, які належать Facebook. При цьому Twitter заявив, що колишньому президентові ніколи не дозволять повернутися.

Нагадаємо, після штурму Капітолію у Вашингтоні 6 січня прихильниками 45-го президента США Дональда Трампа, його акаунти у соціальних мережах були заблоковані на невизначений термін.

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Новини України Дональд Трамп
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