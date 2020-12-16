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Facebook создает новостной сервис. Подключат искусственный интеллект

США, Среда 16 декабря 2020 13:41
Facebook создает новостной сервис. Подключат искусственный интеллект
Фото: новости станут короче (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Facebook создаст инструмент на базе искусственного интеллекта для сокращения новостных текстов. Также этот инструмент сможет стать голосовым помощником.

Об этом сообщает Buzz Feed.

Во вторник Facebook на закрытой встрече сообщил сотрудникам, что разрабатывает инструмент для сокращения новостных текстов, чтобы пользователям не пришлось их читать.

Инструмент-помощник искусственного интеллекта TLDR (сокращение от "too long; did not read" - "слишком длинно, не читал") будет подавать новости обобщенно в виде маркированного текста, чтобы пользователю не пришлось читать длинный текст полностью.

Этот инструмент также сможет обеспечить аудиовоспроизведение текста, а кроме этого - быть голосовым помощником.

Напомним, компания Facebook намерена привлечь искусственный интеллект к модерации профилей умерших пользователей. Он будет предотвращать появление бестактных сообщений друзьям умершего.

РБК-Украина писало, что в Украине решать проблему с пробками на дорогах будут с помощью системы на базе искусственного интеллекта, который будет руководить трафиком. Нововведения хотят применить в Киеве, и для этих целей закупят программу по подсчету и анализу поведения авто с помощью ИИ.

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