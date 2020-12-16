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Facebook створює новинний сервіс. Підключать штучний інтелект

США, Середа 16 грудня 2020 13:41
Facebook створює новинний сервіс. Підключать штучний інтелект
Фото: новини стануть коротшими (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Facebook створить інструмент на базі штучного інтелекту для скорочення новинних текстів. Також цей інструмент зможе стати голосовим помічником.

Про це повідомляє Buzz Feed.

У вівторок Facebook на закритій зустрічі повідомив співробітникам, що розробляє інструмент для скорочення новинних текстів, щоб користувачам не довелося їх читати.

Інструмент-помічник штучного інтелекту TLDR (скорочення від "too long; didn’t read" - "надто довго, не читав") подаватиме новини узагальнено у вигляді маркованого тексту, щоб користувачеві не довелося читати довгий текст повністю.

Цей інструмент також зможе забезпечити аудіовідтворення тексту, а крім того - бути голосовим помічником.

Нагадаємо, компанія Facebook має намір залучити штучний інтелект до модерації профілів померлих користувачів. Він буде запобігати появі нетактовних повідомлень друзям померлого.

РБК-Україна писало, що в Україні розв'язувати проблему із заторами на дорогах будуть за допомогою системи на базі штучного інтелекту, яка керуватиме трафіком. Нововведення хочуть застосувати в Києві, і для цих цілей закуплять програму по підрахунку та аналізу поведінки авто за допомогою ШІ.

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