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Facebook блокує користувачів з Литви через згадки війни в Україні

Фото: Facebook блокує користувачів з Литви через згадки війни в Україні (Віталій Носач? РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Литовських користувачів Facebook блокують або обмежують доступ до акаунту на місяць за згадку про війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Зомбі Путіна", "російські вбивці" - через ці та подібні слова, за даними видання, користувачам Facebook в Литви можуть обмежити доступ до акаунту на місяць чи й зовсім заблокувати.

"Є шокуючі випадки, коли людей, які збирають підтримку для України, пишуть повідомлення підтримки, коментують процеси та, можливо, трохи емоційніше вживають ті чи інші слова на адресу ворога, просто блокують, обмежують доступ до їхніх постів тощо", - повідомила Рада національної безпеки Литви.

Нагадаємо, під час війни Росії проти України, крім збройної агресії, з боку ворога посилилися й інформаційні атаки. Росіяни масово скаржаться на українських блогерів і медіа в Facebook. Як Meta змінила політику до контенту з України під час війни, ви можете ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.

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