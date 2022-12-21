Facebook блокує користувачів з Литви через згадки війни в Україні

Литовських користувачів Facebook блокують або обмежують доступ до акаунту на місяць за згадку про війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Зомбі Путіна", "російські вбивці" - через ці та подібні слова, за даними видання, користувачам Facebook в Литви можуть обмежити доступ до акаунту на місяць чи й зовсім заблокувати.

"Є шокуючі випадки, коли людей, які збирають підтримку для України, пишуть повідомлення підтримки, коментують процеси та, можливо, трохи емоційніше вживають ті чи інші слова на адресу ворога, просто блокують, обмежують доступ до їхніх постів тощо", - повідомила Рада національної безпеки Литви.