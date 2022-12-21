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Facebook блокирует пользователей из Литвы из-за упоминания войны в Украине

Фото: Facebook блокирует пользователей из Литвы из-за упоминаний войны в Украине (Виталий Носач? РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Литовских пользователей Facebook блокируют или ограничивают доступ к аккаунту на месяц за упоминание о войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Зомби Путина", "российские убийцы" - из-за этих и подобных слов, по данным издания, пользователям Facebook в Литве могут ограничить доступ к аккаунту на месяц или вовсе заблокировать.

"Есть шокирующие случаи, когда людей, которые собирают поддержку для Украины, пишут сообщения поддержки, комментируют процессы и, возможно, несколько более эмоционально употребляют те или иные слова в адрес врага, просто блокируют, ограничивают доступ к их постам и т.д.", - сообщил Совет национальной безопасности Литвы.

Напомним, во время войны России против Украины кроме вооруженной агрессии со стороны врага усилились и информационные атаки. Россияне массово жалуются на украинских блогеров и медиа в Facebook. Как Meta изменила политику в контент из Украины во время войны, вы можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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