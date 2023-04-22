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Фабрикували справи проти українців. СБУ викрила 12 колаборантів з окупаційної "МВС"

Фото: Фабрикували справи проти українців. СБУ викрила ще 12 колаборантів з окупації "МВС" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки Україна ідентифікувала ще дванадцять колаборантів, які вступили до окупаційної "МВС Росії" в Херсонській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"У лавах російського карального органу вони виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону", - пише пресслужба.

Серед колаборантів:

  • 30-річна мешканка Херсону, яка добровільно погодилась стати "слідчим" в одному з "райвідділів" псевдоустанови. Зрадниця брала участь в незаконних затриманнях та ув’язненні місцевих жителів, які чинили супротив окупантам. Для цього вона займалась фабрикуванням справ. Також вона причетна до пограбування особистого майна цивільних під час так званих "обшуків";
  • троє колишніх правоохоронців, які підтримали російську агресію й вступили до лав ворога. Їх було призначено до "експертно-криміналістичного центру", який відповідальний за підбірку експертиз у "карних справах" проти українських патріотів;

"Наразі зловмисники переховуються від правосуддя у захоплених районах на півдні України. Втім, співробітники СБУ знають про місця перебування ворожих поплічників і проводять комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ.

Фото: СБУ викрила ще 12 колаборантів з окупації "МВС" (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ під час стабілізаційних заходів викрила 9 зрадників. Також було знайдено схрон із російським озброєнням.

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