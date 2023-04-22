Фабрикували справи проти українців. СБУ викрила 12 колаборантів з окупаційної "МВС"

Служба безпеки Україна ідентифікувала ще дванадцять колаборантів, які вступили до окупаційної "МВС Росії" в Херсонській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Фото: СБУ викрила ще 12 колаборантів з окупації "МВС" (t.me/SBUkr)

"Наразі зловмисники переховуються від правосуддя у захоплених районах на півдні України. Втім, співробітники СБУ знають про місця перебування ворожих поплічників і проводять комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ.

"У лавах російського карального органу вони виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ під час стабілізаційних заходів викрила 9 зрадників. Також було знайдено схрон із російським озброєнням.

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