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Фабриковали дела против украинцев. СБУ разоблачила 12 коллаборантов из оккупационной "МВД"

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Суббота 22 апреля 2023 12:27
Фабриковали дела против украинцев. СБУ разоблачила 12 коллаборантов из оккупационной "МВД" Фото: Фабриковали дела против украинцев. СБУ разоблачила еще 12 коллаборантов по оккупации "МВД" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украина идентифицировала еще двенадцать коллаборантов, вступивших в оккупационную "МВД России" в Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"В рядах российского карательного органа они выполняли задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления на временно захваченной части региона", - пишет пресс-служба.

Среди коллаборантов:

  • 30-летняя жительница Херсона, которая добровольно согласилась стать "следователем" в одном из "райотделов" псевдоучреждения. Предательница участвовала в незаконных задержаниях и заключении местных жителей, которые противились оккупантам. Для этого она занималась фабрикованием дел. Также она имеет отношение к ограблению личного имущества гражданских во время так называемых "обысков";
  • трое бывших правоохранителей, поддержавших российскую агрессию и вступивших в ряды врага. Они были назначены в "экспертно-криминалистический центр", который ответственен за подборку экспертиз по "уголовным делам" против украинских патриотов;

"В настоящее время злоумышленники скрываются от правосудия в захваченных районах на юге Украины. Впрочем, сотрудники СБУ знают о местах нахождения вражеских приспешников и проводят комплексные мероприятия по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.

Фабриковали дела против украинцев. СБУ разоблачила 12 коллаборантов из оккупационной &quot;МВД&quot;

Фото: СБУ разоблачила еще 12 коллаборантов по оккупации "МВД" (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ во время стабилизационных мероприятий разоблачила 9 предателей. Также был найден схрон с российским вооружением.

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