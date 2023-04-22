Фабриковали дела против украинцев. СБУ разоблачила 12 коллаборантов из оккупационной "МВД"

Служба безопасности Украина идентифицировала еще двенадцать коллаборантов, вступивших в оккупационную "МВД России" в Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"В настоящее время злоумышленники скрываются от правосудия в захваченных районах на юге Украины. Впрочем, сотрудники СБУ знают о местах нахождения вражеских приспешников и проводят комплексные мероприятия по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.

"В рядах российского карательного органа они выполняли задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления на временно захваченной части региона", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ во время стабилизационных мероприятий разоблачила 9 предателей. Также был найден схрон с российским вооружением.

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