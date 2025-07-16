"ФАБ" влучив у "Аврору", є жертви та руйнування: що відомо про моторошний удар по Добропіллю

Російська Федерація сьогодні, 16 липня, атакувала місто Добропілля, що у Донецькій області авіабомбою. Вже відомо про жертви, десятки поранених та масштабні руйнування.
РБК-Україна розповідає, що наразі відомо про авіаудар по Добропіллю.
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Російська армія атакувала центр Добропілля у "годину пік". За даними прокуратури, окупанти скинули на центр Добропілля "ФАБ-500" з модулем УМПК.
ФАБ-500 - це розроблена в за часів СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ПКС Росії. Оригінальна модель М-54 випущена в 1954 році. Бомба є некерованою і сумісна з більшістю моделей радянських літаків.
За попередніми даними, внаслідок атаки у місті пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів. Остаточні наслідки цинічної ворожої атаки встановлюються.
Фото: наслідку удару по Добропіллю 16 липня (t.me/VadymFilashkin)
За даними Філашкіна, станом на 19:55 відомо про одного загиблого (спочатку повідомлялось про двох - ред.). Також він повідомляв про 21-го пораненого.
"Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно - по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу", - написав Філашкін.
Ймовірно, під завалами досі залишаються люди - пошук уцілілих триває.
За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, росіяни атакували Добропілля, коли більшість людей поверталися з роботи.
"Удар припав на район магазину "Аврора". Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі - місцева лікарня не може прийняти всіх", - додав Лубінець.
Джерела: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Донецька обласна прокуратура, голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
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