"ФАБ" попал в "Аврору", есть жертвы и разрушения: что известно о жутком ударе по Доброполью

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россияне сбросили на центр Доброполья "ФАБ-500" с модулем УМПК;

известно о погибшем и десятках пострадавших;

разрушен магазин "Аврора".

Чем ударили россияне

Российская армия атаковала центр Доброполья в "час пик". По данным прокуратуры, оккупанты сбросили на центр Доброполья "ФАБ-500" с модулем УМПК.

ФАБ-500 - это разработанная во времена СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВКС России. Оригинальная модель М-54 выпущена в 1954 году. Бомба является неуправляемой и совместима с большинством моделей советских самолетов.

По предварительным данным, в результате атаки в городе повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей. Окончательные последствия циничной вражеской атаки устанавливаются.

Фото: последствия удара по Доброполью 16 июля (t.me/VadymFilashkin)

Пострадавшие

Обновлено в 21:10

Филашкин уточнил, что в результате авиаудара известно о двух погибших и 26 раненых.

По данным Филашкина, по состоянию на 19:55 известно об одном погибшем (сначала сообщалось о двух - ред.). Также он сообщал о 21-м раненом.

"Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно - по торговому центру в центре города. На этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу", - написал Филашкин.

Вероятно, под завалами до сих пор остаются люди - поиск уцелевших продолжается.

Пострадал магазин "Аврора"

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне атаковали Доброполье, когда большинство людей возвращались с работы.

"Удар пришелся на район магазина "Аврора". Есть погибшие и много пострадавших. Работают спасатели, медики, военные врачи - местная больница не может принять всех", - добавил Лубинец.