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Ф'юрі заявив про зрив бою з Джошуа. Його промоутер трохи іншої думки

Фото: Тайсон Ф'юрі та Френк Воррен (facebook.com/frankwarrenofficial)
Автор: Антон Федорців

Ексцентричний чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі продовжив тиск на команду Ентоні Джошуа з метою підписання контракту на титульний "Бій за Британію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

"Циганський Король" у понеділок ввечері в екстравагантній манері заявив, що поєдинок проти співвітчизника не відбудеться. Потенційний суперник не підписав контракт на бій до встановленого чемпіоном дедлайну.

"Офіційно. Термін вийшов. Минула 17 година понеділка, а контракт не підписано. Для Джошуа все офіційно скінчено. Тепер він опинився за бортом. Можеш забути про це, ідіоте та боягузе!", – оголосив Ф'юрі в персональному Instagram.

Проте, згодом промоутер "Циганського Короля" констатував, що все ще працює над організацією поєдинку з Джошуа. Воррен із розумінням поставився до позиції свого клієнта, який "втратив терпіння".

"Ми чекаємо на контракт. Раніше погодили окремі моменти та передали його команді Джошуа на підписання і вже чекаємо понад 10 днів. Наскільки розумію, документи ще не підписані. Мій син Джордж контактував зі стороною Джошуа та сказав, що контракт підпишуть, тож чекаємо", – пояснив Воррен.

Раніше Джошуа прийняв виклик Ф'юрі на бій та погодився на всі попередні умови чемпіона WBC. Зокрема, щодо поділу гонорару в пропорції 60 на 40 на користь володаря пояса. Цей потенційний поєдинок як мінімум відклав об'єднавчий двобій у хевівейті між Ф'юрі та Усиком.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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Тайсон Ф'юріЕнтоні ДжошуаБокс