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Ф'юрі оштрафований на 100 тисяч фунтів перед боєм із Усиком: яка причина

Фото: Тайсон Ф'юрі не уник британської системи оподаткування (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Британський боксер Тайсон Ф'юрі отримав зобов'язання перерахувати до місцевої казни солідну суму. Родина спортсмена ухилилася від сплати податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Metro.

"Циганський Король" та двоє його братів повинні заплатити майже 100 тисяч фунтів стерлінгів за рішенням суду. Феміда постановила, що вони відповідальні за несплату комерційних зборів із 2021 року.

Ф'юрі з родичами отримав від батька право власності на ділянку в Чеширі. Рада унітарної одиниці Східний Чешир встановила, що зіркова родина не заплатила фіскальні збори. Вони облаштували на власній землі автостоянку та повинні були платити податки.

Батько чемпіона WBC Джон Ф'юрі в залі суду намагався довести, що родина віддала земельну ділянку в оренду. Бізнесмен Бабакір Ельмосбах за 600 фунтів на місяць нібито почав використовувати землю Ф'юрі під паркінг. Тут залишали автомобілі пасажири аеропорту Манчестера.

Податковий штраф навряд похитне фінансове становище Ф'юрі. У жовтні статки "Циганського Короля" оцінили на 65 млн доларів. Натомість за поєдинки проти екс-чемпіона UFC Нганну, українця Усика та кілька наступних боїв британець заробить орієнтовно ще 200 млн "зелених".

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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БоксТайсон Ф'юрі