Ф'юрі оштрафований на 100 тисяч фунтів перед боєм із Усиком: яка причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Metro .

"Циганський Король" та двоє його братів повинні заплатити майже 100 тисяч фунтів стерлінгів за рішенням суду. Феміда постановила, що вони відповідальні за несплату комерційних зборів із 2021 року.

Ф'юрі з родичами отримав від батька право власності на ділянку в Чеширі. Рада унітарної одиниці Східний Чешир встановила, що зіркова родина не заплатила фіскальні збори. Вони облаштували на власній землі автостоянку та повинні були платити податки.

Батько чемпіона WBC Джон Ф'юрі в залі суду намагався довести, що родина віддала земельну ділянку в оренду. Бізнесмен Бабакір Ельмосбах за 600 фунтів на місяць нібито почав використовувати землю Ф'юрі під паркінг. Тут залишали автомобілі пасажири аеропорту Манчестера.

Податковий штраф навряд похитне фінансове становище Ф'юрі. У жовтні статки "Циганського Короля" оцінили на 65 млн доларів. Натомість за поєдинки проти екс-чемпіона UFC Нганну, українця Усика та кілька наступних боїв британець заробить орієнтовно ще 200 млн "зелених".