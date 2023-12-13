Фьюри оштрафован на 100 тысяч фунтов перед сражением с Усиком: какая причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Metro .

"Цыганский Король" и два его брата должны заплатить почти 100 тысяч фунтов стерлингов по решению суда. Фемида постановила, что они ответственны за неуплату коммерческих сборов с 2021 года.

Фьюри с родственниками получил от отца право собственности на участок в Чешире. Совет унитарной единицы Восточный Чешир установил, что звездная семья не заплатила фискальные сборы. Они обустроили на собственной земле парковку и должны были платить налоги.

Отец чемпиона WBC Джон Фьюри в зале суда пытался доказать, что семья отдала земельный участок в аренду. Бизнесмен Бабакир Эльмосбах за 600 фунтов в месяц якобы начал использовать землю Фьюри под паркинг. Здесь оставляли автомобили пассажиры аэропорта Манчестера.

Налоговый штраф вряд ли пошатнет финансовое положение Фьюри. В октябре состояние "Цыганского Короля" оценили в 65 млн долларов. За поединки против экс-чемпиона UFC Нганну, украинца Усика и несколько последующих боев британец заработает ориентировочно еще 200 млн "зеленых".