Ф'юрі – Нганну. Жертва Усика розкрив гонорар виставкового бою

Бій Ф'юрі – Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. У ринг боксери вийдуть в тамтешній столиці Ер-Ріяді. Старт поєдинку призначений на 21:00 за київським часом.

Екс-претендент на титул чемпіона світу в хевівейті Чісора розкрив призовий фонд виставкового бою. За його словами, Ф'юрі заробить за поєдинок 50 млн доларів. Натомість Нганну заробить орієнтовно 10 млн "зелених". Ці суми – обов'язкові до виплати обом бійцям.

Виставковий бій "Циганського Короля" передуватиме об'єднавчому поєдинку проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Утім, українцю не варто хвилюватися за результат бою Ф'юрі. Титул WBC британця в поєдинку проти Нганну на кону не стоятиме.

Усесвітня боксерська рада надала Ф'юрі спеціальний дозвіл на бій проти колишнього чемпіона UFC. Поєдинок триватиме 10 раундів. Переможець протистояння здобуде спеціальний пояс "чемпіона Ер-Ріяда". Натомість після бою провідні промоутери нібито оголосять дату поєдинку британця та українця.