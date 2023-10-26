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Фьюри – Нганну. Жертва Усика раскрыл гонорар выставочного боя

Фото: Тайсон Фьюри обогатится минимум на полсотни миллионов (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)
Автор: Антон Федорцив

Бывший обладатель ряда второстепенных титулов в тяжелом весе Дерек Чисора обнародовал суммы призовых британского боксера Тайсона Фьюри и французско-камерунского бойца смешанных искусств Фрэнсиса Нганну за грядущий поединок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Бой Фьюри – Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. В ринг боксеры выйдут в столице Эр-Рияде. Старт поединка назначен на 21:00 по киевскому времени.

Экс-претендент на титул чемпиона мира в хевивейте Чисора раскрыл призовой фонд выставочного боя. По его словам, Фьюри заработает за поединок 50 млн. долларов. Вместо этого Нганну заработает ориентировочно 10 млн "зеленых". Эти суммы – обязательны к выплате обоим бойцам.

Выставочное сражение "Цыганского Короля" будет предшествовать объединительному поединку против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Впрочем, украинцу не стоит беспокоиться за исход боя Фьюри. Титул WBC британца в поединке против Нганну на кону стоять не будет.

Всемирный боксерский совет предоставил Фьюри специальное разрешение на бой против бывшего чемпиона UFC. Поединок продлится 10 раундов. Победитель противостояния получит специальный пояс "чемпиона Эр-Рияда". После боя ведущие промоутеры якобы объявят дату поединка британца и украинца.

К слову, промоутер Арум раскрыл ситуацию с призовым фондом поединка Усика и Фьюри.

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Тайсон ФьюриUFCБокс