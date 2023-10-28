Ф'юрі – Нганну. Де дивитися бій та інші деталі поєдинку-вистави

Бій Ф'юрі – Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. У ринг боксери вийдуть в тамтешній столиці Ер-Ріяді. Поєдинок розпочнеться не раніше 23:30 за київським часом.

Де дивитися бій Ф'юрі – Нганну

Трансляція бою на території України буде доступна на платформі DAZN. Поєдинок покажуть там у розділі Boxing. Місячна передплата сервісу в Україні становить 370 грн. Також бій транслюватимуть інші телеканали та платформи – TNT Sports, BT, Virgin Media, ESPN+.

Прогноз букмекерів на бій Ф'юрі – Нганну

Безумовний фаворитом протистояння став "Циганський Король". На перемогу британця у букмекерській конторі Favbet приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,10. Натомість на потенційний успіх виставили кеф 8,50. На незвичайний у боксі нічийний підсумок запропонували космічний бал 40,00.

Смілива ставка на те, що в поєдинку відбудуться всі раунди, збільшить виграш у 6 разів. Цікавим виглядає варіант із перемогою Ф'юрі після того, як він побуває в нокдауні. Кеф на такий розвиток подій склав 7,50. Натомість коефіцієнт на перемогу Нганну за одностайним рішенням суддів фантастичний – 100,00.

Головні подробиці навколо поєдинку Ф'юрі – Нганну

Бій триватиме 10 раундів за правилами боксу. На кону стоятиме спеціальний пояс "Чемпіона Ер-Ріяда". Британський боксер збереже титул WBC у хевівейті навіть у випадку поразки від французько-камерунського бійця.

Напередодні бою Ф'юрі та Нганну відвідали процедуру зважування. Під "Циганським Королем" вага показала 125,6 кг. Натомість боєць змішаних мистецтв виявився легшим на понад два кілограми – 123,4 кг. У порівнянні з попереднім поєдинком британець набрав майже чотири кілограми.

"Якщо я програю хлопцю з MMA, то більше ніколи не зможу з'явитися на публіці. Це зробить мене посміховиськом, люди вічно будуть мені це пригадувати. Якщо мене нокаутують, то волію, щоб ви всі наді мною насміхалися. Це те, чого я заслуговуватиму", – заявив Ф'юрі.

"Ніхто не знає, що точно трапиться. Та я напевне знаю, що полюватиму на голову цього хлопця, щоб відірвати її. Що трапиться в той момент, коли цей хлопець впаде на підлогу та не встане? Чи стану я найкращим боксером у світі? Якщо ви прибираєте номера один, то стаєте №1? Я вважаю, що так", – парирував Нганну.

За виставковий бій обидва отримають рекордні гонорари. Гарантовані призові "Циганського Короля" складуть орієнтовно 50 млн доларів, а "Хижак" збагатиться на 10 млн "зелених". Окремо вони розділять доходи від трансляції поєдинку.