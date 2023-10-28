Фьюри – Нганну. Где смотреть бой и другие детали поединка-спектакля

Бой Фьюри – Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. В ринг боксеры выйдут в местной столице Эр-Рияде. Поединок начнется не раньше 23:30 по киевскому времени.

Где смотреть бой Фьюри – Нганну

Трансляция боя на территории Украины будет доступна на платформе DAZN. Поединок будет показан там в разделе Boxing. Месячная подписка на сервис в Украине составляет 370 грн. Также бой будут транслировать другие телеканалы и платформы – TNT Sports, BT, Virgin Media, ESPN+.

Прогноз букмекеров на бой Фьюри – Нганну

Безусловным фаворитом противостояния стал "Цыганский Король". На победу британца в букмекерской конторе Favbet принимают ставки со скромным коэффициентом 1,10. На потенциальный успех выставили кэф 8,50. На необычный в боксе ничейный результат предложили космический балл 40,00.

Смелая ставка на то, что в поединке состоятся все раунды, увеличит выигрыш в 6 раз. Интересный вариант с победой Фьюри после того, как он побывает в нокдауне. Кэф на такое развитие событий составил 7,50. В то же время коэффициент на победу Нганну по единодушному решению судей фантастический – 100,00.

Главные подробности вокруг поединка Фьюри – Нганну

Бой продлится 10 раундов по правилам бокса. На кону будет стоять специальный пояс "Чемпиона Эр-Рияда". Британский боксер сохранит титул WBC в хевивейте даже в случае поражения от французско-камерунского бойца.

В преддверии боя Фьюри и Нганну посетили процедуру взвешивания. Под "Цыганским Королем" весы показали 125,6 кг. Зато боец смешанных искусств оказался легче на свыше двух килограммов – 123,4 кг. По сравнению с предыдущим поединком британец набрал около четырех килограммов.

"Если я проиграю парню с MMA, то больше никогда не смогу появиться на публике. Это сделает меня посмешищем, люди вечно будут мне это вспоминать. Если меня нокаутируют, то предпочитаю, чтобы вы все надо мной насмехались. Это то, чего я буду заслуживать", – заявил Фьюри.

"Никто не знает, что точно случится. Но я наверняка знаю, что буду охотиться на голову этого парня, чтобы оторвать ее. Что случится в тот момент, когда этот парень упадет на пол и не встанет? Стану ли я лучшим боксером в мире? Если вы убираете номер один, то становитесь №1? Я считаю, что да", – парировал Нганну.

За выставочное сражение оба получат рекордные гонорары. Гарантированные призовые "Цыганского Короля" составят ориентировочно 50 млн долларов, а "Хищник" обогатится на 10 млн "зеленых". Отдельно они разделят доходы от трансляции поединка.