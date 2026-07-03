F-Drones вперше в Україні отримала дозвіл на експорт дронів: бліц з CEO компанії

Про яку модель дронів йдеться?

Йдеться про БпЛА F10 – це тактичний FPV-дрон виробництва F-Drones. До США постачатиметься модифікація дрона, створена на базі системи, яка успішно застосовується українськими військовими на фронті з 2024 року, але адаптована відповідно до вимог конкурсу Drone Dominance Program Департаменту війни США.

Як ці дрони планується використовувати?

Безпілотник F10 був відібраний Пентагоном за результатами конкурсу Drone Dominance Program у лютому цього року. На першому етапі американські військові використовуватимуть ці системи для підготовки особового складу, випробувань та оцінки їхньої ефективності у власних умовах.

Логіка програми полягає в тому, що за результатами кількох етапів випробувань Департамент війни США має визначити обмежену кількість найбільш ефективних платформ, які в перспективі стануть базовими для оснащення американських військових. Після цього передбачається масштабування їхнього виробництва вже безпосередньо у Сполучених Штатах.

Коли орієнтовно будуть перші поставки?

Планується, що першу партію з 2 тисяч дронів американські військові отримають уже протягом липня. Усі ці дрони виготовлені в Україні.

У перспективі Сполучені Штати поступово збільшуватимуть рівень локалізації виробництва. Саме тому компанія планує перейти до моделі ліцензування технології та організації складання F10 безпосередньо у США.

Реалізувати цей етап повинен дозволити новий механізм спрощеного експорту військових технологій, який уряд України запровадив 1 липня. Це дасть змогу не лише постачати готові безпілотні системи, а й експортувати українські технології та компоненти для їх локалізованого виробництва у країнах-партнерах.