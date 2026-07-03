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F-Drones впервые в Украине получила разрешение на экспорт дронов: блиц с CEO компании

19:35 03.07.2026 Пт
2 мин
В какую страну поедут украинские дроны уже в этом месяце?
aimg Константин Широкун
Фото: F-Drones впервые в Украине получила разрешение на экспорт дронов (Getty Images)

Соединенные Штаты покупают крупную партию украинских беспилотников у компании F-Drones. Компания первой получила разрешение на экспорт вооружения из Украины.

Об этом заявил СЕО F-Drones Стас Хутор в комментарии РБК-Украина .

О какой модели дронов идет речь?

Речь идет о БпЛА F10 – это тактический FPV-дрон производства F-Drones. В США будет поставляться модификация дрона, созданная на базе системы, успешно применяемой украинскими военными на фронте с 2024 года, но адаптированная в соответствии с требованиями конкурса Drone Dominance Program Департамента войны США.

Как эти дроны планируется использовать?

Беспилотник F10 был отобран Пентагоном по результатам конкурса Drone Dominance Program в феврале этого года. На первом этапе американские военные будут использовать эти системы для подготовки личного состава, испытаний и оценки их эффективности в собственных условиях.

Логика программы состоит в том, что по результатам нескольких этапов испытаний Департамент войны США должен определить ограниченное количество наиболее эффективных платформ, которые в перспективе станут базовыми для оснащения американских военных. После этого предполагается масштабирование их производства непосредственно в Соединенных Штатах.

Когда ориентировочно будут первые поставки?

Планируется, что первую партию из 2 тысяч дронов американские военные получат уже в течение июля. Все эти дроны сделаны в Украине.

В перспективе Соединенные Штаты будут постепенно увеличивать уровень локализации производства. Именно поэтому компания планирует перейти к модели лицензирования технологии и организации сборки F10 непосредственно в США.

Реализовать этот этап должен позволить новый механизм упрощенного экспорта военных технологий, который правительство Украины ввело 1 июля. Это позволит не только поставлять готовые беспилотные системы, но и экспортировать украинские технологии и компоненты для их локализованного производства в странах-партнерах.

Экспорт вооружения

Напомним, 1 июля стало известно, что Украина вводит упрощенный механизм экспорта отечественного вооружения и военных технологий для стран-партнеров. Новая модель позволит сократить срок рассмотрения заявок от производителей в три раза.

Упрощенная процедура будет действовать для поставок в страны, с которыми подписаны соглашения в формате Drone Deal, а ее главное изменение – сокращение срока рассмотрения заявок с 90 до 30 дней.

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