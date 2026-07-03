F-Drones впервые в Украине получила разрешение на экспорт дронов: блиц с CEO компании

О какой модели дронов идет речь?

Речь идет о БпЛА F10 – это тактический FPV-дрон производства F-Drones. В США будет поставляться модификация дрона, созданная на базе системы, успешно применяемой украинскими военными на фронте с 2024 года, но адаптированная в соответствии с требованиями конкурса Drone Dominance Program Департамента войны США.

Как эти дроны планируется использовать?

Беспилотник F10 был отобран Пентагоном по результатам конкурса Drone Dominance Program в феврале этого года. На первом этапе американские военные будут использовать эти системы для подготовки личного состава, испытаний и оценки их эффективности в собственных условиях.

Логика программы состоит в том, что по результатам нескольких этапов испытаний Департамент войны США должен определить ограниченное количество наиболее эффективных платформ, которые в перспективе станут базовыми для оснащения американских военных. После этого предполагается масштабирование их производства непосредственно в Соединенных Штатах.

Когда ориентировочно будут первые поставки?

Планируется, что первую партию из 2 тысяч дронов американские военные получат уже в течение июля. Все эти дроны сделаны в Украине.

В перспективе Соединенные Штаты будут постепенно увеличивать уровень локализации производства. Именно поэтому компания планирует перейти к модели лицензирования технологии и организации сборки F10 непосредственно в США.

Реализовать этот этап должен позволить новый механизм упрощенного экспорта военных технологий, который правительство Украины ввело 1 июля. Это позволит не только поставлять готовые беспилотные системы, но и экспортировать украинские технологии и компоненты для их локализованного производства в странах-партнерах.