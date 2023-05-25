UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

F-16 для України. Остін розповів, про що домовилися на "Рамштайні"

Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Союзники та партнери України оголосили на "Рамштайні" про плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. В наступні тижні буде розроблена відповідна тренувальна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна.

"Сьогодні союзники та партнери оголосили плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Ці навчання є важливими для координації контактної групи", - йдеться у повідомленні.

Остін окремо подякував Данії і Нідерландам, які очолили коаліцію у сфері навчання українських пілотів. У наступні тижні партнери з Данії, Нідерландів будуть співпрацювати з іншими партнерами, а саме Норвегією, Польщею, Бельгією, Португалією, які були згодні доєднатись.

"Ми очікуємо що до цієї важливої місії долучаться і інші. Зараз початок цього навчання пілотів є важливим прикладом відданості підтримці України. В наступні тижні буде розроблена тренувальна інфраструктура", - додав міністр оборони США.

Засідання 12-ого "Рамштайну"

На сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України союзники мали узгодити подальшу допомогу Україні. У фокусі уваги були посилення ППО, забезпечення військових боєприпасами, а також передача винищувачів F-16 та навчання пілотів.

F-16 для України

Зазначимо, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16.

При чому навчання українських пілотів готові проводити низка країн, включно з Польщею, Британією і Данією.

Україна хоче отримати саме винищувачі F-16, оскільки вони можуть виконувати бойові завдання в тилу та на передовій, а також прикривати небо як ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонЗбройні сили УкраїниДанияВійна в Україні