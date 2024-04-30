F-16 для України. Як ці винищувачі можуть допомогти у війні проти Росії

Минулого року на підтримку України зібралась коаліція F-16. Низка західних країн погодилась віддати для ЗСУ ці більш сучасні літаки. Очікується, що перші винищувачі можуть надійти вже в першій половині цього року.

В першому пакеті допомоги з нещодавно виділеної суми від США є кілька позицій, що стосуються авіавції - це зокрема "обладнання аеродромного забезпечення" та "високоточні авіаційні боєприпаси". Це вказує на те, що поява F-16 в Україні - це питання близького часу.

Щоправда, досі залишається загадкою - яка саме зброя надійде разом з цими літаками: які ракети ППО, які ракети для враження об'єктів на землі тощо.

F-16 будуть на заміні МіГів та Сушок

Спираючись лише на відкриті джерела, наразі немає розуміння, яку зброю нам дадуть до цих F-16, погоджується експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський.

"Якщо це будуть тільки ракети "повітря-повітря", то яких модифікацій? Бо навіть серед ракет AIM-120 AMRAAM є дуже багато варіацій, які між собою відрізняються за дальністю стрільби. Найбільш далекобійна і найновіша версія – AIM-120 С-8 AMRAAM-ER, що дозволяє вражати повітряні цілі на дальності 150-160 кілометрів. Для нас такі б ракети підійшли для того, щоб збивати російські носії КАБів Су-34 та Су-35 на великій дистанції", - каже співрозмовник.

Крім того, Україні уже передавали керовані американські бомби JDAM. Очевидно, що їх будуть намагатись застосовувати не лише з МіГ-29. З огляду на те, що радянські МіГи не призначені до використання цих бомб, то, відповідно, і дальність у них не відповідає заявленій – до 28 кілометрів. У штатному режимі з ними можуть якраз застосовуватись F-16.

Українські пілоти вже навчаються на F-16 в низці країн (фото: X Міноборони Великобританії)

"Тому не варто виключати, що на початку якогось особливого формату використання F-16 не буде. Фактично їх будуть застосовувати так же, як наші Міг-29, Су-27 та іншу авіацію радянського зразка. Тільки з поправкою на те, що F-16 – це новіше, досконаліше", - пояснив експерт.

Ще у квітні 2023 року у Повітряних силах сказали, що F-16 нам насамперед потрібні тому, що наші наявні радянські літаки – не вічні. Наявні винищувачі в української армії доволі старі, наймолодші Су-27 датуються 1991 роком.

За словами Киричевського, наші очікування на F-16 досягли максималістської планки, але потрібно передусім виходити з мінімальних очікувань. І вони виглядають так: у нас будуть винищувачі, які зможуть прослужити ще мінімум 10 років, на відміну Су-27 і Су-29.

Функції ППО

Як раніше повідомляли в Повітряних силах, радянським винищувачам, що є в нашому арсеналі, вдавалось вражати ракети. Але це радше поодинокі випадки, ніж правило. І хоча для жодного винищувача у світі немає озброєння, що здатне збивати балістичні ракети – для цього призначені стаціонарні протиракетні комплекси. Однак F-16 можуть ефективно працювати проти ворожих крилатих ракет.

"Щодо крилатих ракет, то наші пілоти будуть по суті першими, хто буде збивати такі ракети з F-16, так би мовити, в серійному масштабі. І якщо порівнювати F-16 та МіГ-29, то зрозуміло, що F-16 цю задачу зможуть виконувати на порядок краще, тому що радянська апаратура не настільки чутлива, щоби функціонувати на великих дистанціях – щоб на відстані кількох десятків кілометрів виявити та збити ракету", - розповів Киричевський.

Зброя для ударів по землі

Якщо розглядати озброєння для F-16 "повітря-земля", то варіантів теж може бути багато, каже співрозмовник. Зважаючи на те, як складно нам врешті-решт вирішили передати ракети ATACMS, це може означати, що американський аналог Storm Shadow на таку ж дальність – AGM-158 JASSM – нам, можливо, і не дадуть, вважає експерт.

"Тут уже можна відфільтровувати та відкинути озброєння на 300 кілометрів і вище. Адже є версії AGM-158, які стріляють і на 900 кілометрів. Для прикладу, в Польщі має 70 таких ракет до своїх F-16. Як варіант, можна розглядати передачу нам протикорабельних ракет Harpoon для F-16, є версія цієї ж ракети, адаптована для ударів по наземних цілях. У них дальність до 300 кілометрів. Дискусійне питання – чи нам таку зброю дадуть", - уточнив Киричевський.

Ракета Harpoon на F-16 (фото: Вікіпедія)

Інший варіант, додав він – це AGM-154 – щось на кшталт ракети-бомби. На відміну від GLSDB, яка не виправдала очікування, AGM-154 вважається справді дієвою зброєю. Дальність AGM-154 складає 110 км. І найменш потужний варіант з тих, що нам можуть надати – це JDAM-ER, які мають дальність 70 кілометрів.

Але все це, пояснює Киричевський – перелік штатного озброєння до F-16. Водночас деякі концерни вже прораховують інтеграцію інших видів зброї, наприклад, F-16 з Taurus чи бомбами Hammer. А британці натякнули, що дадуть нам керовані бомби Paveway IV, хоча вони призначені для винищувачів Eurofighter Typhoon.

"Підсумовуючи, якщо з F-16 ми отримаємо набір озброєння, що матиме дальність хоча б на 70 км – по прифронтовій зоні росіян – це вже буде непогано. Все, що далі – це буде дуже великий бонус", - вважає експерт.

Навіть десяток F-16 на початку - буде непогано

Скільки F-16 ми можемо отримати цього року – теж питання відкрите. Навіть строєве освоєння радянських МіГ-29 і Су-27 займало два роки.

"Наші війська опановують ці винищувачі так швидко, як ніхто до цього. Румуни на винищувачах F-16, куплених у 2021 році, будуть вчитись тільки зараз разом з нашими пілотами. Тому навіть якщо ми цього року отримаємо хоча б десяток таких літаків – це все одно буде дуже добре, оскільки ніхто так швидко не переходив на інший тип винищувачів, як Україна", - резюмував Киричевський.