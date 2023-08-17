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F-16 для України. Ігнат пояснив свою заяву щодо термінів постачання літаків

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Київ, Четвер 17 серпня 2023 09:09
F-16 для України. Ігнат пояснив свою заяву щодо термінів постачання літаків Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (facebook com yuriy ignat)
Автор: Наталія Юрченко

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив свою заяву щодо термінів постачання винищувачів F-16. Він зазначив, що Україна потребує сучасних літаків вже зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ігната в ефірі телемарафону.

Речник роз'яснив свою попередню заяву про те, що Україна, ймовірно, не зможе отримати винищувачі F-16 цієї осені чи зими.

"Від мене такої фрази "Україна не отримає винищувачі" навряд би почули. Я такі фрази не вживаю і не хочу "зраду" сіяти в населення", - сказав він.

При цьому Ігнат наголосив, що Україна потребує сучасних літаків вже зараз. Проте, незважаючи на терміни постачань, українці продовжать йти до своєї мети.

"В мене запитали, мовляв, в Америці заявили, що "до кінця літа ми не отримаємо". На що я відповів: "Коли б ми не отримали, у нас іншого виходу немає". Ми потребуємо цього озброєння. Чи це буде до кінця цього року, чи початок наступного, чи пізніше, але іншого виходу в нас немає як іти до своєї мети. Отака моя відповідь була тоді, така вона і зараз", - пояснив речник.

F-16 для України

Раніше партнери та союзники України заявили про створення авіаційної коаліції, в рамках якої пообіцяли провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Коаліцію очолили Данія, Нідерланди та Румунія. Раніше повідомляли, що саме у цих країнах може розпочатися навчання.

У Білому домі припускали, що наша країна може отримати F-16 до кінця року. При цьому міністр оборони України Олексій Резніков прогнозував, що постачання розпочнеться вже у 2024 році.

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