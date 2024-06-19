F-16 для України. Хто та коли може передати Україні перші літаки

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Коаліція винищувачів

Від початку повномасштабної війни Україна неодноразово зверталася до союзників із проханням надати бойові літаки для захисту від російських атак. У серпні 2023 року Нідерланди та Данія започаткували авіаційну коаліцію, метою якої є передача на потреби Сил оборони сучасних винищувачів F-16.

До цієї коаліції доєдналися й інші країни: Бельгія, Велика Британія, Греція, Норвегія, Люксембург, Канада, Польща, Румунія, США, Чехія, Франція, Швеція.

Серед цих країн є такі, що зголосилися надавати лише матеріально-технічну підтримку та проводити навчання на своїх авіабазах, і ті, що безпосередньо стануть донорами літаків.

При цьому загальна кількість винищувачів та всі країни-постачальники не розголошуються. З анонсованої інформації відомо, що у найближчій перспективі це може бути від 45 до 60 бойових літаків.

Попередньою умовою для отримання західних літаків Україною стало проходження відповідного навчання пілотів та обслуговуючого персоналу, а також підготовка необхідної інфраструктури. Підготовчі заходи та тренування тривають з минулого року.

Фото: винищувач F-16 (Getty Images)

Варто додати, що авіаційна коаліція передбачає не лише передачу винищувачів типу F-16. Україна може отримати від партнерів й інші види бойових літаків.

Зокрема, Швеція надасть 2 борти далекої розвідки Saab 340 AEW (ACS 890), а у Франції оголосили про намір поставити українським ПС до 12 винищувачів Mirage 2000-5.

Які держави обіцяють передачу F-16 Україні та коли

Данія

19 літаків F-16 для України може передати Данія. Ці винищувачі в 2000-х роках були модернізовані за програмою Mid-Life Update (MLU): пройшли капітальний ремонт та отримали сучасніший радар AN/APG-66(V)2.

Ще у серпні 2023 українські пілоти почали навчання на данських літаках на авіабазі Скридструпі. Тренування були організовані для 8 пілотів та 65 осіб обслуговуючого персоналу.

Літаки від Данії можуть з'явитися в Україні влітку. Про початок поставок у "найближчі місяці" заявила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен у травні 2024.

Нідерланди

В рамках коаліції винищувачів Нідерланди погодилися надати Україні щонайменше 24 літаки F-16.

Ця країна також стала однією з ініціаторок створення Європейського навчального центру F-16 (EFTC) для українських пілотів у Румунії. Наразі EFTC від Нідерландів надано 11 літаків F-16 для тренувань.

Т Відомо, що поставки в Україну почнуться одразу після данських F-16. Очільниця міноборони Кайса Оллонгрен наголосила, що з літа постачання стане "на потік".

"Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили… Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це – спільний план", – зазначила Кайса Оллонгрен в інтерв'ю "Європейській правді".

Бельгія

Угодою про гарантії безпеки між Україною та Бельгією передбачено постачання 30 одиниць F-16, але у повному обсязі ця кількість винищувачів надійде до 2028 року. Літаки будуть зняті з озброєння бельгійських повітряних сил після отримання винищувачів п’ятого покоління F-35A.

Спочатку бельгійці анонсували початок передачі F-16 Україні з наступного року, проте згодом терміни посунули. Міністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лябіб заявила, що перша партія літаків надійде до кінця 2024-го.

Норвегія

У межах авіаційної коаліції Норвегія готується відправити 22 літаки F-16 Повітряним силам України. Серед них є як модернізовані з "найновішим" озброєнням, так і винищувачі "на запчастини".

За даними норвезького видання Nettavisen, повністю справними можуть бути 12 літаків. Інші використовуватимуться як донор запчастин для ремонту і підтримання в льотному стані інших F-16.

Як зазначив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт, оновлені винищувачі матимуть більш дальні ударні можливості з відповідним озброєнням для того, щоб бити за лінією фронту. Точні терміни отримання літаків від Норвегії не оприлюднювались.

Окрім самих F-16 Україна також може отримати від Норвегії реактивні двигуни до винищувачів, допоміжні матеріали, тренажери, запчастини та інше обладнання.

США

Сполучені Штати як виробник F-16 мають право узгоджувати передачу цих літаків у інші країни. Такий дозвіл лідер країни Джо Байден надав влітку 2023 року, що дало старт авіаційній коаліції на підтримку України.

В рамках цієї коаліції Штати не передають власні літаки, але з 2023 року проводять навчання українських пілотів на базах в Аризоні та Техасі.

Водночас під час підписання гарантій безпеки між Україною та США 15 червня 2024 стало відомо, що у двосторонній угоді міститься пункт про підтримку українських Повітряних сил. Зокрема йдеться про закупівлю Штатами (головним чином, через союзницький консорціум) ескадрилій сучасних винищувачів для України.

"Угода має гарні положення щодо озброєння. Дуже конкретно по системах Patriot, по постачанню бойових ескадрилій Україні. Я не помилився, саме ескадрилій, які включають F-16, але не обмежуються ними", – заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками підписання безпекової угоди із США.

Як Україна готується до отримання літаків

Навчання авіаторів є однією з головних умов для передачі Україні винищувачів F-16. Процес підготовки складається з кількох етапів: наземна підготовка; підготовка на легкомоторних літаках; підготовка на F-16.

Українські пілоти навчаються у тренувальних центрах кількох країн з минулого року. Окрім пілотів навчання також проходять інженери й механіки, які забезпечуватимуть обслуговування даних літаків.

Фото: українські пілоти продовжують тренування (Getty Images)

За словами речника Повітряних сил Іллі Євлаша одна з груп пілотів наразі перебуває на завершальному етапі.

"Власне очікуємо вже завершення, на останніх етапах підготовки наших пілотів, які вже напрацювали необхідну кількість годин", – розповів він 17 червня. Раніше Євлаш повідомив, що з навчання повертаються в Україну перші фахівці з обслуговування.

Водночас західні ЗМІ пишуть, що наразі готові почати навчання ще 30 українських пілотів, але в США та інших тренувальних центрах не вистачає доступних місць. Видання Politico зазначає, що українські чиновники звернулися до США та країн Європи з проханням активізувати підготовку авіаторів.

Крім навчання пілотів та персоналу важливим етапом є підготовка інфраструктури.

Росія вже намагається завадити передачі F-16 ударами по українських аеродромах, які останнім часом почастішали. Проте Ілля Євлаш зазначив, що Україна вживає усі необхідні заходи для убезпечення винищувачів та їх розміщення на території країни.

При цьому передбачається, що частина з переданих західними партнерами F-16 базуватиметься за кордоном в центрах підготовки пілотів та авіаційного персоналу.

До того ж начальник авіації командування Повітряних сил Сергій Голубцов пояснив, що закордонне базування необхідно для резерву на випадок несправності чи необхідності технічного обслуговування борту. Таке підстрахування дозволить зберегти більше F-16, оскільки українські аеродроми стануть пріоритетною ціллю.

Чим важливі F-16 та скільки їх потрібно Україні

Як заявив президент Володимир Зеленський, щоб протистояти Росії в небі Україна потребує 120-130 сучасних літаків на додаток до наявних.

"Вони можуть бути різними, але максимально сучасними... Має бути флот зі зрозумілою кількістю літаків. Чому 120-130? Щоб захищати небо проти 300 літаків. Саме таку кількість використовує Росія проти України", – зазначив Зеленський в інтерв'ю AFP.

Раніше у коментарі РБК-Україна експерт Олександр Мусієнко припустив, що у разі дотримання планів поставок у 2026-2027 роках союзники можуть передати близько 130 літаків. За такої умови в українських пілотів буде повна перевага у повітрі. За його словами, до кінця поточного року наша країна може отримати до 14 одиниць.

Фото: перевагу в повітрі забезпечать до 130 літаків (Getty Images)

Винищувачі F-16 в українському небі мають зміцнити протиповітряну оборону, завдяки можливості збивати ракети та безпілотники російських військ.

Крім того, літаки успішно використовуються у ближній повітряній підтримці та допомозі сухопутним військам у наступальних операціях.

Також ці винищувачі здатні ефективно протидіяти авіації ворога в умовах повітряного бою.

Західні військові аналітики висловлюють думку, що Україна почала "готувати ґрунт" для майбутніх ударів після прибуття винищувачів F-16. Про це свідчать українські удари по Кримському півострову, особливо по російських наземних системах ППО.

Докладніше про те, як Україні вдається знищувати російські ЗРК та чому це може бути пов'язано із підготовкою до застосування західних винищувачів F-16, можна дізнатися в окремому матеріалі.

При підготовці тексту використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського, речника ПС ЗСУ Іллі Євлаша, інтерв'ю начальника авіації командування Повітряних сил Сергія Голубцова "Радіо Свобода", інтерв'ю очільниці міноборони Нідерландів Кайси Оллонгрен "Європейській правді", публікації Politico, Business Insider, Nettavisen, Мілітарний.