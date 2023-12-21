F-16, которые передадут Украине, нужно будет модернизировать, - Игнат

Западные партнеры передадут Украине самолеты F-16. Однако они нуждаются в определенной модернизации, чтобы соответствовать возможностям российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Надо эти самолеты будет модернизировать, потому что мы противостоим серьезной "машине". Российская авиация это около 1,5 тысяч боевых самолетов, которые есть в составе РФ... Таким образом они имеют технологические самолеты Су-35 Су-34. Нужно, чтобы F-16 не уступал по параметрам", – сказал Игнат.

Он отметил, что Россия обычно использует против Украины не всю свою армаду, однако самолеты оккупантов технологически более развиты.

F-16 для Украины

Напомним, ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности F-16, которую возглавили Нидерланды и Дания. В целом Украина получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.

По данным Politico, украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США и 25 октября уже начали полеты на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

22 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.

7 ноября Нидерланды отправили первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, где открыли специальный центр.

В воздушных силах ВСУ надеются, что первые F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года.

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