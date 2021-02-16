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Ежегодный объем необходимых инвестиций в газовые сети составляет 3,8 млрд гривен, - АГРУ

Автор: Мария Тарарыева

Операторы ГРМ в 2021 году проинвестируют в газораспределительные сети около 700 млн гривен. Объем только критических инвестиций составляет 3,8 млрд гривен в год.

Об этом во время Всеукраинского Форума "Украина 30. Платежка" сообщил Денис Сенектутов, глава Ассоциации газового рынка.

По его словам, текущий объем инвестиций в газораспределительные сети в пять раз меньше критически необходимых. При дальнейшей деградации газораспределительной системы рабочими могут остаться только локальные участки, востребованные потребителями - в основном, крупные города.

"В текущем году газораспределительные компании проинвестируют в сети около 700 млн гривен, а сумма только критически необходимых инвестиций - 3,8 млрд гривень, - отметил Денис Сенектутов. - Если этого не сделать через несколько лет у нас уже будет около 25 тысяч км аварийных сетей. Это превышает протяженность сетей Днепропетровской области, или же двух Черниговской и Сумской ".

Также он отметил, что инвестиции в сети необходимы для оптимизации системы под актуальные потребности потребителей газа. Потребители газа в Украине используют системы доставки газа только на 25%. Потребление газа продолжит снижаться в ближайшие годы. Поэтому потребитель не должен содержать избыточную инфраструктуру, которая ему нужна.

"Когда мы говорим об избыточной мощности - это не просто невостребованное сечение газовой трубы. Это десятки тысяч объектов критической инфраструктуры по всей стране, которые необходимо регулярно обслуживать конкретным работникам", - подчеркнул он.

По его словам, необходимо 50 млрд гривен в течение пяти лет, чтобы оптимизировать систему под актуальные потребности потребителей газа. При таких условиях можно подготовить сети к транспортировке синтетических газов и провести автоматизацию процессов.

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Новости Украины инвестициигазАГРУ
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