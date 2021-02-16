Щорічний обсяг необхідних інвестицій в газові мережі становить 3,8 млрд гривень, - АГРУ

За його словами, поточний обсяг інвестицій в газорозподільні мережі в п'ять разів менше критично необхідних. При подальшій деградації газорозподільної системи робочими можуть залишитися тільки локальні ділянки, затребувані споживачами - в основному, великі міста.

"У поточному році газорозподільні компанії проінвестують в мережі близько 700 млн гривень, а сума тільки критично необхідних інвестицій - 3,8 млрд гривень, - зазначив Денис Сенектутов. - Якщо цього не зробити через кілька років у нас вже буде близько 25 тисяч км аварійних мереж. Це перевищує протяжність мереж Дніпропетровської області, або ж двох Чернігівській і Сумській ".

Також він зазначив, що інвестиції в мережі необхідні для оптимізації системи під актуальні потреби споживачів газу. Споживачі газу в Україні використовують системи доставки газу лише на 25%. Споживання газу продовжить знижуватися в найближчі роки. Тому споживач не повинен містити надлишкову інфраструктуру, яка йому потрібна.

"Коли ми говоримо про надлишкової потужності - це не просто незатребуване переріз газової труби. Це десятки тисяч об'єктів критичної інфраструктури по всій країні, які необхідно регулярно обслуговувати конкретним працівникам", - підкреслив він.

За його словами, необхідно 50 млрд гривень протягом п'яти років, щоб оптимізувати систему під актуальні потреби споживачів газу. При таких умовах можна підготувати мережі до транспортування синтетичних газів і провести автоматизацію процесів.